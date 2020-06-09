Раскрыты любимые места Ефремова для распития алкоголя в Москве

Актер Михаил Ефремов являлся частым гостем бара на Плотниковом переулке на Старом Арбате в Москве, который находится в двух шагах от его дома. Любимые места артиста для распития алкоголя раскрыло издание «Московский Комсомолец».

«Именно здесь актер любил опрокинуть рюмочку-другую, сюда приезжал после спектакля или футбольного матча», — утверждают журналисты. Посетители заведения утверждают, что Ефремов выпивал только там. Туда часто приезжают фанаты «Спартака», кем является и сам актер. Более того, по их словам, артист в этом баре вел себя шумно, пил крепко, но замечаний ему не делали.

Алкогольные напитки Ефремов употреблял и в VIP-ложе на стадионе «Спартак», куда приходил смотреть матчи, утверждают собеседники издания. Они отмечают, что во время игр он сильно напивался, что даже не до конца их досматривал.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

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