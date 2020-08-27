В Министерстве социальной защиты Московской области раскрыты малоизвестные льготы пенсионеров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Выяснилось, что далеко не все жители Подмосковья знают о том, как избавиться от многих платежей. К примеру, подмосковные пенсионеры освобождены от налога на недвижимость. Жилье, помещение для творческих мастерских, студия и ателье площадью до 50 квадратных метров на дачных участках, а также гараж или машино-место не облагаются налогом, сообщили в ведомстве.

Для того, чтобы воспользоваться своим правом на льготу, нужно подать заявление в Федеральную налоговую службу, после чего льгота будет предоставляться ежегодно в автоматическом режиме. Для того, чтобы освободить от налога несколько объектов, необходимо подать заявления на каждый из них.

Кроме того, подмосковным пенсионерам разрешено регистрироваться безработными в центрах занятости населения. Также ветераны труда могут бесплатно привиться в поликлинике от гриппа и клещевого энцефалита, предъявив полис ОМС.

Ранее сообщалось, что московские пенсионеры и граждане других льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы.

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