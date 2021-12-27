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Раскрыты подробности гибели Егора Просвирнина в Москве

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Раскрыты подробности гибели Егора Просвирнина в Москве
Кадр: Лиза Лазерсон / YouTube

Журналист, публицист, основатель издания «Спутник и погром» (запрещено в России) Егор Просвирнин в момент гибели мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Подробности гибели мужчины раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Просвирнин, выпавший из окна здания на Тверском бульваре в Москве, снимал там жилье. По словам соседей, из его квартиры часто доносились звуки ругани. Источник отметил, что незадолго до гибели публициста его жена вызывала полицию, но, когда правоохранители приехали, она отказалась от претензий.

Накануне Просвирнин писал в своем аккаунте в Twitter про конфликт с любимой женщиной, предположительно, его супругой. В записях журналист рассуждал, что иногда можно не знать по-настоящему человека, с которым уже шесть лет состоишь в отношениях. В СМИ высказывают версию, что он намекал на свою жену.

По данным Telegram-канала SHOT, правоохранители нашли рядом с телом погибшего перцовый баллончик и нож.

Ранее выпавшего из окна Просвирнина опознала его жена. Погибший выпал из окна дома в обнаженном виде. На кадрах из сети видно, что он лежал на проезжей части.

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