Раскрыты подробности гибели известного экстрасенса в Москве

Известный экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто, найденный мертвым в хостеле на востоке Москвы, собирался отмечать свой день рождения. Подробности гибели шамана раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что Кусто планировал отметить праздник в компании родственника, который не смог приехать. Тогда экстрасенс начал употреблять спиртное в одиночестве, опьянел и стал «буянить». Позднее его нашли в номере мертвым.

Ранее появилась информация, что травмы на теле погибшего указывают на суицид. Отмечается, что Кусто проживал в номере несколько дней. У экстрасенса не было собственной жилплощади и постоянной работы, поэтому мужчина скитался по знакомым, позднее заселившись в хостел на Перовской улице. Тело экстрасенса нашла администрация, позже в гостиницу приехал племянник Кусто. В номере на стене обнаружили сделанную кровью надпись «Я все равно буду жить».

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