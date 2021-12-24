Раскрыты подробности о падении подростка-лунатика из окна в Москве

Подросток, страдающий лунатизмом и выпавший из окна жилого дома в Москве, попал в реанимацию с переломом позвоночника. Подробности о несчастном случае раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Во время инцидента родители юноши находились дома, но не заметили случившегося. Скорую помощь к месту падения вызвал случайный прохожий.

При этом семья мальчика характеризуется как благополучная. Сам подросток тоже имеет только положительные характеристики. В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться правоохранители.

Ранее стало известно, что юноша-лунатик выпал из окна квартиры на восьмом этаже дома на улице Чусовской. Несмотря на большую высоту, мальчик выжил.