Раскрыты подробности о сбежавшем из подмосковной психбольницы убийце

Пациент, скрывшийся из психбольницы в подмосковном Чехове, ранее уже пытался попасть на волю, используя ту же схему побега. Подробности об этом раскрыл Telegram-канал Mash.

Пять лет назад осужденный за убийство Александр Кутузов ждал выписки, однако его отправили в отделение для нарушителей режима. Кроме того, с пациента сняли все отметки об улучшении, что затягивало срок его пребывания в психбольнице, рассказал бывший сосед Кутузова по палате.

После этого осужденный решил выбраться самостоятельно во время прогулки. Он попытался забраться на будку охраны, но один из сотрудников больницы успел поймать его за ногу. После случившегося Кутузову увеличили дозу препаратов и перевели его в другое отделение.

В четверг, 4 ноября, стало известно о побеге убийцы из медучреждения во время прогулки с помощью той же самой будки. Кутузов отбывал наказание в больнице с 2006 года. Жителей близлежащих населенных пунктов оповестили о сбежавшем преступнике.