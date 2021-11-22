Раскрыты подробности о застрелившем собственную мать россиянине

Житель подмосковного Солнечногорска Владислав Шарков, застреливший собственную мать и устроивший перестрелку с полицейскими, имел лицензию на оружие. Подробности преступления раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Местные жители отметили, что Шарков неоднократно устраивал стрельбу на улицах и назвали его неадекватным. Известно, что россиянин любил охоту. Сейчас следователи пытаются выяснить, как лицензию могли выдать человеку, склонному к столь агрессивному поведению.

Выяснилось, что после убийства матери преступник отправился к дому на улице Ленина, где находилась его супруга, и начал стрелять по окнам. Когда Шарков попытался залезть в окно, испуганная женщина скрылась в доме у соседей. Позднее мужчина начал обстреливать сотрудников Росгвардии, прибывших на место, и получил смертельную пулю от правоохранителей.

Ранее стало известно, что сотруднику полиции пришлось вынужденно застрелить Ширкова из-за опасного поведения. Мужчина пытался скрыться на автомобиле и одновременно палить в правоохранителей из ружья. Мотивы поведения россиянина на данный момент остаются неизвестны.