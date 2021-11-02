Раскрыты подробности убийства полковника МВД в Новой Москве

В городе Королев в Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева. Новые подробности дела раскрыли «Известия» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Видео с моментом задержания вскоре появилось в сети.

Полковника МВД в отставке предположительно убили из-за долга. 60-летний Сергей Егоров, знакомый дочери погибшего, занял у нее крупную сумму, однако вовремя отдать не смог. Женщина напомнила ему, кем является ее отец, подчеркнув, что у должника могут начаться проблемы. По версии следствия, мужчина испугался, через забор проник в дом к Новосельцеву и зарезал его. В настоящий момент его допрашивают в Следственном комитете России.