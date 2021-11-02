Раскрыты подробности убийства полковника МВД в Новой Москве
В городе Королев в Подмосковье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева. Новые подробности дела раскрыли «Известия» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Видео с моментом задержания вскоре появилось в сети.
Полковника МВД в отставке предположительно убили из-за долга. 60-летний Сергей Егоров, знакомый дочери погибшего, занял у нее крупную сумму, однако вовремя отдать не смог. Женщина напомнила ему, кем является ее отец, подчеркнув, что у должника могут начаться проблемы. По версии следствия, мужчина испугался, через забор проник в дом к Новосельцеву и зарезал его. В настоящий момент его допрашивают в Следственном комитете России.
Тело 69-летнего полковника в отставке в Новой Москве обнаружила его дочь 25 октября. Было установлено, что мужчина умер за два дня до этого. У погибшего были множественные колото-резаные ранения груди, шеи и предплечий, а также ушибы головы. Следы крови впоследствии были найдены в нескольких комнатах. Поначалу следователи рассматривали две версии — ограбление и месть.
Ранее в октябре москвичку убили на собственном участке.