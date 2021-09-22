Раскрыты подробности убийства россиянки бывшим свекром

Возможной причиной убийства россиянки бывшим свекром мог стать другой мужчина, которого экс-невестка привела в квартиру. Новые подробности происшествия раскрыло издание «Московский комсомолец».

35-летняя погибшая по имени Анна работала заместителем директора в детской школе искусств «Кусково». С мужем она развелась в 2018 году. Мать погибшей заявила, что семья распалась из-за активного вмешательства свекров в личную жизнь молодоженов. По ее словам, родственники мужа требовали от Анны отдавать им всю ее зарплату, объясняя это семейными традициями, и подозревали женщину в романах с другими мужчинами.

После развода Анна осталась жить в одной из четырех квартир экс-супруга на 2-й Владимирской улице. 13 сентября женщина получила судебное постановление покинуть занимаемое жилище в течение трех дней, однако осталась на больший срок, подыскивая другое жилье.

21 сентября к Анне домой с ружьем пришел бывший свекор Николай Игоревич. По некоторым сведениям, он увидел в квартире другого мужчину, юриста из Рязанской области. Николай Игоревич застрелил Анну, от полученных ранений та скончалась на месте. Находящийся в квартире юрист вызвал медиков, однако они не смогли спасти женщину.

Соседка Анны рассказала, что до нее доносились крики о помощи, но когда она пошла открывать дверь, услышала выстрел и осталась в квартире. Выглянув в глазок, женщина увидела «растерянного» Николая Игоревича. Его задержали в короткий срок.

У Анны осталась пятилетняя дочь. Экс-свекры помогали женщине в воспитании девочки. Сейчас ребенок находится на даче у родственников со стороны отца в Ступинском районе и не знает о произошедшем.

Ранее стало известно что пенсионер застрелил бывшую невестку из-за раздела имущества после развода с его сыном. Тело женщины нашли в подъезде и возбудили уголовное дело. Позднее мужчина признался, что хотел припугнуть Анну, но не убивать.

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