Раскрыты показатели смертности от коронавируса в Москве

Власти Москвы раскрыли показатели смертности от коронавируса в столице. Данные были опубликованы на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Согласно официальной информации, в зависимости от методики подсчета смертность может значительно варьироваться. Так, если считать только случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, то летальность составляет 2,4 процента. Если учитывать смерти от сопутствующих заболеваний, то летальность находится на уровне в 4,9 процента.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что россиянам придется носить защитные маски еще около двух лет. По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, вероятность этого составляет 90 процентов. Нетесов уточнил, что вирус будет эволюционировать на протяжении «десятилетий и столетий», но со временем ослабеет.

Всего за время пандемии в России 912 823 человека заразились коронавирусом. Из них 15 498 пациентов скончались, а 722 964 человека выздоровели. В Москве же был зафиксирован 250 991 случай заражения вирусом.

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