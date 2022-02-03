Раскрыты риски потери обоняния при COVID-19

Риск потери обоняния при заражении COVID-19 есть у каждого седьмого россиянина. Данные раскрыли «Известия» со ссылкой на результаты исследования специалистов Медико-генетического центра Genotek.

Российские ученые сделали такой вывод, опираясь на недавнюю научную работу американских генетиков, опубликованную в журнале Nature Genetics. В ней описаны исследования генетических данных американцев и англичан. Выяснилось, что потеря вкуса и обоняния при вирусе связана с изменениями в локусах генов UGT2A1 и UGT2A2. Они отвечают за деятельность клеток обонятельного эпителия носа.

«Что касается российской популяции, то примерно у каждого седьмого клиента Genotek встречаются варианты генов UGT2A1/UGT2A2, которые повышают шанс потерять обоняние», — заявил директор по продукту Медико-Генетического центра Genotek Александр Ракитько. Он отметил, что риск аносмии у таких пациентов возрастает на 11 процентов.

Ранее стало известно, что при заражении омикроном люди стали реже жаловаться на потерю обоняния и вкуса.