Раскрыты условия содержания советника главы «Роскосмоса» в московском СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева раскрыла условия содержания в СИЗО «Лефортово» советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Меркачевой, Сафронов напуган и растерян, но давление на него никто не оказывает. Советник главы «Роскосмоса» провел в СИЗО одну ночь. Членам ОНК он рассказал, что практически не спал, поскольку у него очень болела спина — из-за специфичной конструкции кровати там трудно расслабиться. Наблюдатели попросили выдать ему хороший матрас.

В камере он находится один, там есть холодильник и неработающий телевизор. Родные отправили ему посылку. Как подчеркнула Меркачева, Сафронов в прошлом перенес пневмонию, поэтому он находится в группе риска по коронавирусу. «В принципе меры защиты все предусмотрены, они там дезинфицируют все, бесконечно ходят, опрыскивают и так далее», — заключила она.

7 июля Лефортовский суд арестовал советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Сафронов содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание. По словам защитников Сафронова, его дело отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к нему. Адвокат Сергей Малюкин также отметил, что на заседании следователь показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.

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