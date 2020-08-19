Расположенный напротив Кремля элитный отель продали через объявление на Avito

Расположенный напротив Кремля элитный отель «Балчуг Кемпински» продали через объявление на Avito. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Изначально стоимость отеля составляла 260 миллионов долларов (свыше 19 миллиардов рублей). Позже цену снизили до 227 миллионов долларов (свыше 16 миллиардов рублей). Информация о новом владельце пока остается закрытой. Финальная сделка состоится в скором времени.

«Балчуг Кемпински» расположен в самом центре Москвы в районе Замоскворечье. Бизнесом изначально владела компания J&T Group из Словакии. В 2016-м отель впервые выставили на торги. За четыре года его четырежды перепродавали.

В 2017-м стало известно, что в Москве за 60,5 миллиона рублей продали прачечную Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Здание было построено в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР и является памятником архитектуры конструктивизма. Дом три раза попадал в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!