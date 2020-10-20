Разговор рядом с дачей Сталина обернулся задержанием

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали гастарбайтера, поговорившего по видеосвязи на фоне дачи Иосифа Сталина в подмосковной деревне Калчуга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Данное место по сей день относится к особо охраняемым объектам. Задержанным оказался гражданин Узбекистана.

Во время допроса стало известно, что задержанный не является шпионом. Он даже не знал, что это за здание, а просто выбрал красивый фон, чтобы поговорить со своим другом.

Дачу Сталина в Калчуге всегда посещало много гостей, но после самоубийства его второй жены Надежды Аллилуевой он больше не мог там находиться и оставил ее своим детям, а сам перебрался на дачу в Кунцево.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!