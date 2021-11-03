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Разноцветные вещества нашли в неоплачивавшейся два года банковской ячейке в Москве
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Неизвестные вещества трех цветов нашли в неоплачивавшейся клиентом почти два года банковской ячейке в Москве. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили на сайте телеканала РЕН-ТВ.
По имеющимся данным, арендовал ячейку гражданин Германии, который оплатил ее до 28 января 2020 года, но по истечении срока в банке не появился. Сотрудники службы безопасности приняли решение вскрыть сейф и обнаружили в нем неизвестные вещества белого, коричневого и желтого цветов.
Вещества изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту назначена проверка.
Ранее в кассу банка в Москве просверлили отверстие диаметром в сантиметр из подвала.