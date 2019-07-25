Развеяны мифы о москвичах

Житель Москвы в 10-м поколении вспомнил мифы о москвичах, распространенные среди жителей регионов России. Свой пост пользователь teolog777 опубликовал на Pikabu.

По словам автора публикации, часто приезжие в Москву люди считают, что если средняя зарплата в столице — 100 тысяч рублей, то дворник или курьер не получают такую сумму. Москвич пояснил, что работник без определенной квалификации получают зарплату в размере 20-30 тысяч рублей в месяц.

Москвич также вспомнил, что считается, будто жители столицы высокомерны и называют иногородних «замкадышами» или «лимитой». «Для меня (как для коренного москвича) в целом нет особой разницы откуда человек приехал, если он ведет себя культурно, порядочно, не нарушает закон», — написал teolog777.

Пользователь Pikabu также отметил, что утверждение о том, что москвичи ленивые, а приезжие трудолюбивые — ошибочно. Он сообщил, что у коренных жителей столицы нет необходимости арендовать жилье, что позволяет им соглашаться на более низкооплачиваемую работу и искать более комфортные условия. teolog777 также добавил, что ради удобства москвичи пользуются общественным транспортом, а не покупают, как принято считать, дорогие автомобили.

Автор поста рассказал, что девушкам, ищущим легкой жизни в Москве, не стоит верить описанным в кино историям. «Напоминаю, что в Москве 20 миллионов людей проживает, условно половина из них мужчины... долларовых миллиардеров — 78 человек, холостых — 5, молодой среди них только один», — пишет он.

Москвич отметил, что ошибочно считать, будто жизнь в столице дешевле из-за большой конкуренции. Он напомнил, что в цены на продукты и одежду может быть включена аренда помещения, стоимость которой зависит от места расположения. «Цена сильно зависит от района, и дешевизна в одних с лихвой может компенсироваться дороговизной в остальных», — добавил он.

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