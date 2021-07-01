Сегодня в 17:21

Развлекающуюся на мини-погрузчике пару мужчин в Москве сняли на видео

Новости /
Развлекающуюся на мини-погрузчике пару мужчин в Москве сняли на видео
Кадр: «Москва с огоньком» в Telegram

В одном из московских дворов заметили развлекающихся необычным способом мужчин. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как пара неизвестных с поднятыми вверх руками сидят в ковше мини-погрузчика, совершающего круговые движения. Где именно был снят ролик, не уточняется.

«Развлекайся так, как будто никто не смотрит», — говорится в шутливой подписи к посту.

17 мая сообщалось, что жители Москвы сняли на видео, как в одном из дворов рядом с жилыми домами мужчина совершил странные действия с ванной.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!