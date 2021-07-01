Развлекающуюся на мини-погрузчике пару мужчин в Москве сняли на видео

«Развлекайся так, как будто никто не смотрит», — говорится в шутливой подписи к посту.

17 мая сообщалось, что жители Москвы сняли на видео, как в одном из дворов рядом с жилыми домами мужчина совершил странные действия с ванной.

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