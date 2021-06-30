Редкие серебристые облака накрыли Москву и заполонили соцсети

Серебристые облака можно наблюдать лишь ночью: они появляются на небосводе примерно за час до захода солнца и исчезают за час до восхода. Ученые описывают их появление следующим образом: крайне разреженные облака, которые состоят из мельчайших кристаллов, возникают на высоте 76–85 километров над поверхностью Земли (на несколько километров ниже мезосферы, самой холодной части атмосферы) в сумеречном сегменте неба, когда Солнце находится ниже линии горизонта на 6-16 градусов, благодаря чему большая часть неба затемняется, но при этом солнечные лучи продолжают освещать высокие серебристые облака.

Атмосферное явление является довольно молодым. Считается, что серебристые облака открыли лишь в 1885 году, до этого записей о них не было.

При этом, в последние десятилетия серебристые облака стали болеe яркими, теперь их можно увидеть в южных широтах, с МКС их наблюдали даже в районе экватора. Специалисты связывают это с изменением климата.

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