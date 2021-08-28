Редкий хищник замечен на улицах Москвы

Редкую хищную птицу — осоеда — заметили в природном парке «Куркино» на северо-западе Москвы. Об этом сообщает издание «Москва. Северо-Запад». Запечатлеть краснокнижную птицу удалось фотографу-анималисту Елене Швыдун.

«В Красную книгу столицы осоед занесен под нулевой категорией, что означает, что он принадлежит к очень редким, исчезнувшим видам», — отметила биолог Алена Соколова. Она добавила, что свое название птица получила не просто так, ведь ее любимая пища — осы. Также в рацион питания этих пернатых входят шмели, пчелы, мыши и лягушки.

Эксперт отметила, что птице не страшен укус насекомых, так как у нее есть защитные мелкие и плотные перышки вокруг клюва. Биолог предупреждает, что осоеды не боятся людей, однако подходить близко и пытаться поймать птицу не стоит.

Ранее в Подмосковье обнаружили редкого баклана. Эту птицу на территории Московской области не видели более века. На реке Муравке баклан весьма успешно ловит рыбу. По словам местных рыбаков, в реке обитают лещ, плотва, окунь, судак, жерех и налим.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!