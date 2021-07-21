Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео

Гало считается редким явлением и обычно появляется в небе зимой при сильном морозе, но в этом году москвичи могут наблюдать его и летом.

Ранее в Мытищах прошел пыльный смерч. Горожанам удалось заснять его на видело.

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