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Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео

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Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Москвичи поделились видео гало — редкого природного явления. Ролик опубликован в Telegram-канале «Москва 24».

Светящийся ореол вокруг Солнца заметили жители Пресненского района. Ролик был записан посетителями местного детского парка.

Гало считается редким явлением и обычно появляется в небе зимой при сильном морозе, но в этом году москвичи могут наблюдать его и летом.

Ранее в Мытищах прошел пыльный смерч. Горожанам удалось заснять его на видело.

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