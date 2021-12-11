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Рейс Москва — Краснодар экстренно приземлился в Шереметьево

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Рейс Москва — Краснодар экстренно приземлился в Шереметьево
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рейс Москва — Краснодар компании NordWind экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает «КП».

По данным издания, самолет взлетел в 6:34 и спустя час вернулся в воздушную гавань Москвы. Людей обещают посадить на другой рейс в 10:27.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Воронеж провели в самолете 12 часов из-за нелетной погоды. Уточнялось, что все это время люди были заперты в салоне воздушного судна.

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