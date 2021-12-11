Сегодня в 10:28
1 мин.
Рейс Москва — Краснодар экстренно приземлился в Шереметьево
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Рейс Москва — Краснодар компании NordWind экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает «КП».
По данным издания, самолет взлетел в 6:34 и спустя час вернулся в воздушную гавань Москвы. Людей обещают посадить на другой рейс в 10:27.
Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Москва — Воронеж провели в самолете 12 часов из-за нелетной погоды. Уточнялось, что все это время люди были заперты в салоне воздушного судна.