Ресторан Моргенштерна в центре Москвы закрыли после проверки

Ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы временно закрыли после проверки. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что алкоголь в баре ресторана продавался без лицензии. После этого Kaif Provenance закрыли на неопределенный срок.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения об отъезде Моргенштерна из России после обвинений от главы СК РФ Александра Бастрыкина в продаже наркотиков. Анонимный источник сообщил, что рэпера видели при посадке на поезд в сопровождении супруги и охранника.