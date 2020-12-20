Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в период COVID-19

Главный режиссер Кремлевской елки рассказал об особенностях подготовки к празднику в период COVID-19. По его словам, актеры не слышат привычных аплодисментов из зала, однако знают, что телезрители будут радоваться при просмотре записи. Его слова цитирует РИА Новости.

«Для нас это большая школа... На следующий год, я уверен, когда здесь, в этом зале будет шумно от огромного количества детей, нам все равно будет хотеться сделать и телевизионную версию тоже», — отметил он.

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев подчеркнул, что телевизионную трансляцию елки смогут посмотреть больше людей, чем обычно. Он добавил, что в проведение мероприятия вложено так много традиций, сил и опыта, что от него нельзя отказываться.

В ноябре сообщалось, что в столице в этому году будут отменены новогодние елки и фестиваль «Путешествие в Рождество», при этом работа ледовых катков не изменится.

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