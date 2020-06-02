Резкому росту цен на такси в Москве нашли объяснение

Резкий рост цен на услуги такси в Москве 1 июня произошел из-за повышенного спроса, плохой погоды и недостаточного числа водителей. Такое объяснение нашли представители агрегаторов такси, сообщает Москва 24.

По данным телеканала, 1 июня многие горожане отметили, что стоимость проезда по привычным для них маршрутам внезапно резко увеличилась. Как пояснили агрегаторы, это могло произойти в результате наложения сразу нескольких факторов.

«Резкие скачки стоимости относительно обычной цены чаще всего происходят из-за повышенного спроса в конкретной точке в конкретное время», — пояснили в компании Gett. Там отметили, что после смягчения ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, пока еще не все таксисты вернулись к привычному режиму работы. «В карантин мы переориентировали их на доставку, а сейчас постепенно возвращаем назад», — уточнили там.

В сервисе «Яндекс. Такси» в свою очередь заявили, что цены на поездки временно выросли из-за высокого спроса и на фоне сильных дождей, которые обрушились на столицу в понедельник. При этом в компании подчеркнули, что пока не планируют менять свои тарифы на постоянной основе.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ослаблении режима самоизоляции. Он предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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