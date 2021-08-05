Рита Дакота потратила миллион рублей в ЦУМе и вспомнила о голодающих

«Один раз лет пять назад, помню, Машка повела меня в Цветной, и мы купили мне косуху, ботинки, несколько джинс и свитер. Потом всю ночь мне снились голодающие и бездомные люди. Я в холодном поту просыпалась от чувства вины, и, еле дотерпев до открытия магазина, побежала и сдала обратно половину того, что купила», — рассказала 31-летняя певица.

Также Дакота добавила, что всегда была далека от «достойных и дорогих шмоток» — ей по душе больше тратить финансы на семью, друзей, музыку и помогать материально различным фондам.

Ранее блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила заранее отпраздновать десятилетие старшей дочери Ариелы и сняла для этого номер в гостинице с видом на Красную площадь. После этого она отвела именинницу в ЦУМ, где купила девочке сумку Louis Vuitton. Сумма, потраченная на праздник, составила примерно 300 тысяч рублей.

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