«Родственники» похитили у пенсионерок в Подмосковье сотни тысяч рублей

Полиция в Волоколамске поймала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову. Им оказался 31-летний житель Ивановской области.

К правоохранительным органам обратились сразу три женщины возрастом 80 лет, 81 и 84 года. Каждой из них звонила женщина и представлялась родственницей: внучкой или дочерью. Она сообщала, что якобы попала в ДТП и находится в больнице. Мошенница попросила у пенсионерок сотни тысяч рублей для урегулирования вопроса с близкими пострадавших.

Пожилые женщины перевели ей крупные суммы денег. Позже они узнали, что стали жертвами обмана. «У них похитили более 460 тысяч рублей», — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под стражей, полиция ищет его соучастников.

Ранее пенсионерка, проживающая в Москве, стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты украли у 75-летней женщины более двух с половиной миллионов рублей.