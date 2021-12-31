Рокер попал в реанимацию после падения в Москву-реку

Вокалист рок-группы ELERIX Павел Элерих попал в реанимацию после падения в Москву-реку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, 31-летний мужчина в нетрезвом состоянии упал в ледяную воду в районе Котельнической набережной. Музыканта экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «переохлаждение». Он находится в реанимации.

Ранее рабочий упал с крыши «Мультимедиа Арт Музея» во время чистки снега в центре Москвы.