Рома Зверь отсудил у московской школы деньги за некачественное образование

Лидер российской группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) выиграл суд над частной элитной московской школой. Музыканту удалось получить от образовательного учреждения компенсацию в 1700 евро (143 578 рублей по курсу на 02.09.2021 — примечание «Мосленты»). Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Артист был вынужден обратиться в суд после того, как в организации ему отказались возвращать часть уплаченных за обучение его дочерей денег.

Билык сначала лично обращался в школу английского языка Seymour House в связи с тем, что ему не понравилось качество оказания услуг в данном учреждении. Уже в процессе обучения он принял решение перевести своих детей в другую школу, попросив при этом вернуть часть денег. В этой просьбе мужчине было отказано, в связи с чем ему пришлось обращаться в столичный Хамовнический суд.

О том, что Рома Зверь подал иск на школу английского языка в центре Москвы, стало известно 21 июля. «Девочки недобрали знаний ровно на 13 452 евро (1,8 миллиона рублей — примечание «Мосленты»). Эту сумму музыкант озвучил на чистом русском в Хамовническом суде», — говорилось в сообщении.