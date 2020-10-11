Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

В Москве Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте надзорной службы.

В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора провели ряд рейдовых проверок в крупных торговых центрах, офисах, объектах культуры, в результате которых были выявлены нарушения.

Так, работники супермаркетов не следили за наличием у покупателей средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции; не обрабатывали поверхности, тележки, корзины, кассовую зону, места упаковки продукции. Помещения торгового зала, подсобных помещений были в неудовлетворительном санитарном содержании. Кроме того, в магазинах не было запаса дезинфицирующих средств для обработки пола и поверхностей помещений и масок.

В некоторых театрах не ведется график уборок и проведения дезинфекции, а также термометрия сотрудников, не проводится обработка контактных поверхностей, нарушается масочный режим. Также в учреждениях отсутствуют рециркуляторы обеззараживания воздуха, социальная разметка, и установлено недостаточное количество санитайзеров на входной группе.

За нарушения противоэпидемического режима предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в виде административного штрафа для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток. По объектам, где были установлены комплексные грубые нарушения, материалы проверок будут направлены в суд.

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