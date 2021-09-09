Российская эмигрантка рассказала о принципиальном отличии русских от испанцев

Российская актриса грузинского происхождения Нуца Хубулава, несколько лет назад эмигрировавшая из Москвы в Мадрид, объяснила, чего ей не хватает в Испании. О принципиальном отличии русских людей от испанцев она рассказала «Мосленте».

По словам россиянки, за границей ей не хватает не только друзей и близких, оставшихся в Москве и Тбилиси, но и привычной глубины. «Той, что есть и в русской литературе, и в русских людях, и во всех разговорах. В Москве ты копаешь вглубь, а не по поверхности, в Испании же все как-то слишком легко и галопом», — поделилась впечатлениями актриса.

В Мадриде Хубулава видит яркость и праздник, но не может найти ту самую душу, которой «сложно дать четкое определение, но она очень важна».

Ранее белорусская актриса Анастасия Красовская сравнила Москву с цунами. Она призналась, что пока не привыкла к москвичам и не может отделить их от самого города. К тому же в российской столице ей очень не хватает спокойствия.

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