Российские специалисты высказались о появлении коронавируса-супермутанта. Об этом сообщило интернет-издание Ura.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Сергея Токарева и академика РАН Виталия Зверева.

«Необходимо тщательно отслеживать судьбу «омикрон»-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», — заявил Токарев.

Зверев также не исключил, что мутации коронавируса, образовавшиеся у животных, могут представлять крайнюю опасность и для людей. «Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания. Теоретически, если какой-нибудь коронавирус попадет в популяцию летучих мышей и изменится настолько, что станет патогенным для человека, то вполне возможна новая вспышка коронавируса», — объяснил академик.

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