Российского хоккейного тренера заподозрили в краже на 25 миллионов рублей

В Подмосковье правоохранительные органы задержали тренера хоккейной команды по подозрению в крупной квартирной краже. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает портал «МВД Медиа».

В ходе расследования были задержаны двое россиян в возрасте 27 и 32 лет. Предположительно, они украли из квартиры потерпевшего имущества общей суммой более чем на 25 миллионов рублей. Уточняется, что злоумышленники по поддельным документам сняли квартиру рядом с местом проживания потерпевшего, за которым в последующем наблюдали.

Около двух месяцев мошенники отслеживали момент, когда мужчина покинет свою квартиру. И, когда хозяин жилья уехал, они проникли к нему в апартаменты через открытое окно и похитили из сейфа деньги, ювелирные украшения, часы и другие ценные вещи.