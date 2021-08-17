Российского хоккейного тренера заподозрили в краже на 25 миллионов рублей
В Подмосковье правоохранительные органы задержали тренера хоккейной команды по подозрению в крупной квартирной краже. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает портал «МВД Медиа».
В ходе расследования были задержаны двое россиян в возрасте 27 и 32 лет. Предположительно, они украли из квартиры потерпевшего имущества общей суммой более чем на 25 миллионов рублей. Уточняется, что злоумышленники по поддельным документам сняли квартиру рядом с местом проживания потерпевшего, за которым в последующем наблюдали.
Около двух месяцев мошенники отслеживали момент, когда мужчина покинет свою квартиру. И, когда хозяин жилья уехал, они проникли к нему в апартаменты через открытое окно и похитили из сейфа деньги, ювелирные украшения, часы и другие ценные вещи.
Силовики установили, что один из подозреваемых был тренером команды по хоккею, в которой занимался потерпевший. По словам заявителя, тренер часто бывал у него в гостях, поэтому знал, где хранятся деньги и драгоценности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее стало известно, что бывший капитан гвардии Сергей Соколов и его подельник украли самолет в Литве и продали его Ирану. В 2019-м году двое мужчин зарегистрировали в подмосковных Люберцах ООО «Тех Инновация». После этого они взяли в Литве в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа бизнес-джет Bombardier Challenger 600 стоимостью более 104 миллионов рублей. Далее аферисты подделали документы, подтверждающие право собственности на самолет, поставили борт на учет как собственный и продали его другому государству.
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