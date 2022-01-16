Россиян напугал стеклянный пол Останкинской телебашни

Стеклянный пол на смотровой площадке Останкинской телебашни напугал акрофобов — так называются люди, испытывающие страх высоты. Фото оттуда выложили в Facebook-группе «Москва и москвичи».

«У всех же есть такие фотки с Останкинской телебашни, да?» — поинтересовался автор поста. Он поделился кадром, где стоит на прозрачном полу смотровой площадки на большой высоте.

Некоторым комментаторам этот кадр напомнил об одном из их главных страхов. «Я туда даже на четвереньках не заползу, на этот пол», «Не-е-е-е-е-е! У меня сын фотографировался на этом стекле, а я даже не смотрел. Высоты боюсь», — рассказали пользователи сети.

Однако кто-то признался, что сделал подобный снимок, несмотря на фобию. Многим комментаторам прозрачная смотровая площадка вовсе не показалась страшной, и они отметили, что у них тоже есть такие фото.

Ранее видео с «лифтом-убийцей» в одном из жилых домов Москвы вызвало у россиян страх. Кто-то признался, что, посмотрев ролик, приобрел новую фобию.