Россиян предупредили о мошенничестве со схемой подмены паролей

Директор одного из подразделений российского провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости предупредил россиян об активизировавшихся мошенниках, которые действуют по схеме с подменой паролей.

По его словам, перед праздниками киберпреступники начали обманным путем похищать учетные данные россиян для входа в разные аккаунты, а затем изменять их. Злоумышленники обманывают людей при помощи рассылки писем якобы от службы безопасности или же представляются работниками сервиса и просят изменить пароль. При нажатии на кнопку, россияне попадают на фейковый сайт, похищающий данные. Эксперт посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах, таких, как электронная почта, соцсети, Microsoft Office, онлайн-кошельки и медицинские сервисы. При получении подобных писем стоит не переходить по ссылке внутри, а заходить через само приложение или сайт для смены пароля.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов. Злоумышленники начали рассылать интернет-пользователям письма якобы от кредитных организаций со ссылками на поддельные сайты, зашифрованные в виде кодов.