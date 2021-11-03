Россиян предупредили о продлении санитарных мер в школах и вузах до 2024 года

Санитарно-эпидемиологические правила в отношении организации работы школ и вузов страны продлили до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. Правила вступают в силу с четверга, 4 ноября, передает «Интерфакс».

Так, до 2024 года запрещается проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, а также в организациях, осуществляющих проведение временного досуга детей. Обязательным правилом для них становятся измерение температуры, регулярная уборка и проветривание помещений, изоляция одних групп детей от других.

Ранее сообщалось, что власти Москвы отказались продлевать нерабочие дни.