Россиян предупредили об аномальной зимней погоде

Зимой в Москву могут прийти погодные аномалии. Об этом рассказал руководитель направления «Климат и энергетика» Greenpeace Василий Яблоков в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, из-за климатических изменений в последние годы прогнозировать погоду становится сложнее. «Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — объяснил Яблоков.

Эксперт отметил, что процесс глобального потепления также может привести к нестандартным зимним условиям. Вместо «классической» погоды россияне могут столкнуться как с аномальным теплом, так и с рекордными осадками и холодами. Яблоков назвал это «нервозностью климата».

Ранее москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни. Антициклон в Центральной части России обеспечит сухую и теплую погоду в столице.