Россиян предупредили об увеличении стоимости продуктов на оливье

Стоимость продуктового набора для традиционного в канун Нового года в России салата оливье в этом году выросла более чем на шесть процентов. В агентстве новостей «Москва» со ссылкой на слова эксперта россиян предупредили, что средняя стоимость продуктов составит 322 рубля.

Для расчета стоимости оливье доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова взяла рецептуру, предложенную Росстатом для расчета так называемого индекса оливье. Так, 400 граммов огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов репчатого лука будут стоить чуть более 300 рублей, считают эксперты. По их словам, из такого количества ингредиентов можно приготовить около 2,5 килограмма салата на 8-10 персон.

Уточняется, что рост стоимости набора для салата произойдет за счет увеличения цен на вареную колбасу, картофель, морковь, лук и майонез. Для уменьшения цены на ингредиенты эксперты посоветовали заменить колбасу на курицу. В 2020 году РИА Новости со ссылкой на данные Росстата писало, что стоимость оливье составит 364,2 рублей по тому же рецепту.

Ранее стало известно, что оптовая цена картофеля, капусты и моркови в 2021 году выросла по сравнению с прошлым годом, что повлияло на стоимость овощей на московских рынках и в магазинах.