Россиян рассмешили новые скамейки в Москве

В комментариях москвичи начали выдвигать предположения, чем обусловлено необычное расположение лавочек.

«Как только прохожие это не называют! "Наказан", "Обиделся", "Рай для интроверта", "Когда боишься идти к стоматологу и настраиваешь себя"», — написала подписчица паблика.

«Может, там плакат повесят или там картины какие. Но пока смотреть и плакать», — отметила еще одна.

«Или проектор с кино индивидуальный, интерактивный», — добавила другая интернет-пользовательница.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии жилых районов в Северо-Западном округе. По словам градоначальника, масштабные работы по благоустройству проведут в районах Строгино, Митино, Щукино, Северное Тушино, Покровское-Стрешнево и Хорошево-Мневники.

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