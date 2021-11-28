Россиян рассмешили послания любвеобильного «маньяка» на асфальте

В группе Facebook «Аэропорт / Сокол без цензуры» москвичка рассказала о «маньяке», который оставляет любовные послания на асфальте и рассмешила россиян.

«У нас во дворе маньяк объявился. За день два любовных признания. Днём была одна надпись, утром заглядываю в окно, а там еще одна. Что делает ковид с людьми», — подписала автор топика.

Некоторые пользователи решили, что эти послания оставили разные люди. «Почерк разный — даже ошибки разные», «Лене повезло, парень уверенно пишет, надежно, обстоятельно. А вот Тане какой-то вейпер или барышня», — написали юзеры.

Однако большинство просто порадовалось за девушек, чьи имена были написаны на асфальте. «Просто такая сильная любовь!», «Это хороший маньяк!», «Не злитесь, это же прекрасно», — с энтузиазмом прокомментировали жители.

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