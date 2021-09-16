Россиян разозлил орущий аудиогид в вагонах тишины на МЦК

В записи слышно, как аудиогид громко произносит: «Это национальный парк "Лосиный остров". Прямо в нем "Белокаменная". Рядом с платформой — замечательный одноэтажный вокзал».

В комментариях подписчики паблика раскритиковали практику включать фонограмму в вагонах тишины. «Особенно с утра на мозги давит», «Всегда громко», «Уши вянут от этих гидов», «Я думаю, для тех, кто дважды в день ездит, это просто ужас. Бедный мозг!» — написали интернет-пользователи.

Один из юзеров заявил, что гид ему нравился в свое время, но теперь по утрам аудио лишь изматывает и раздражает.

Ранее стало известно о том, что жители столицы 11 сентября бесплатно проехались по Московскому центральному кольцу (МЦК) 315 тысяч раз. Бесплатный проезд по МЦК приурочили ко Дню города. Чаще всего с помощью МЦК пассажиры добирались и уезжали с «Лужников» и «ВДНХ».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!