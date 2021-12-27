Россиян удивила велопарковка на заснеженном газоне

Россияне в группе Facebook «Хорошевский форум» обсудили установку велопарковки на заснеженном газоне.

Участница сообщества написала, что парковку сделали на улице Гризодубовой за бордюром высотой в 20 сантиметров. Она выразила сомнение, что при таком условии можно оставить здесь велосипед.

Пользователи в комментариях выяснили, что стоянку для двухколесного транспорта сделали давно, однако она была установлена на тротуаре. Но, по какой-то причине сейчас ее перенесли.

Также жители столицы поинтересовались кто именно подал заявку на установку такой велопарковки, но ответа так и не получили.

Ранее курьер одной из служб доставок еды проехался на велосипеде по льду.