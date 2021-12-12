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Россиян удивила высадка барбарисов в мороз в Подмосковье

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Россиян удивила высадка барбарисов в мороз в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Жителей подмосковного поселка Томилино удивили свежепосаженные в 16-градусный мороз кусты барбариса тунберга. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Жители поселка Томилино неприятно удивились свежепосаженным кустам барбариса», — отмечают администраторы сообщества. По словам россиян, их также удивила цена — на каждом кусте было указано, что его стоимость составляет 3,5 тысячи рублей. Всего жители Московской области насчитали 50 новых кустов. Знакомые с ситуацией пользователи сети в комментариях объяснили, что данные деревья можно высаживать в таких погодных условиях, так как растение уже спит. «Если растение с земляным комом посажено на нужную глубину, даже хорошо это», «Вот весной и увидим, хорошо это или плохо было сделано», — написали они.

Ранее россиян удивил вид на туалеты из окна жилого дома. На кадрах, выложенных в сеть, один из местных жителей показывает, как из его дома открывается вид на соседнее здание с обзором на писсуары.

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