Россиян удивила высадка барбарисов в мороз в Подмосковье

«Жители поселка Томилино неприятно удивились свежепосаженным кустам барбариса», — отмечают администраторы сообщества. По словам россиян, их также удивила цена — на каждом кусте было указано, что его стоимость составляет 3,5 тысячи рублей. Всего жители Московской области насчитали 50 новых кустов. Знакомые с ситуацией пользователи сети в комментариях объяснили, что данные деревья можно высаживать в таких погодных условиях, так как растение уже спит. «Если растение с земляным комом посажено на нужную глубину, даже хорошо это», «Вот весной и увидим, хорошо это или плохо было сделано», — написали они.

Ранее россиян удивил вид на туалеты из окна жилого дома. На кадрах, выложенных в сеть, один из местных жителей показывает, как из его дома открывается вид на соседнее здание с обзором на писсуары.