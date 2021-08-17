Россиян удивили первые советские хрущевки

Автор поста заметил, что многие обращают внимание на «три совершенно не по-советски выглядящих пятиэтажных домика», когда проезжают мимо. Он рассказал подписчикам, что это здания серии МГ-2, и на всю Москву их построили в ограниченном количестве. Кое-где в этих домах, по словам юзера, сохранились трубы дымоходов. «Именно такими первоначально и предполагалось делать хрущевки, но тут появились дома серии К-7», — отметил пользователь сети. Эта серия оказалась дешевле, и пятиэтажки стали массово строить по новому проекту, забыв об МГ-2.

Многие удивились тому, как выглядели первые хрущевки, и назвали такую планировку интересной. Кто-то заявил, что в таком здании жители знают всех соседей и остаются «спокойнее и благожелательнее». Несколько юзеров вспомнили, что эти дома в народе называются «скворечниками». Один из пользователей заметил, что последующие варианты хрущевок сильно проигрывают по сравнению с постройками в Лефортово.

Ранее москвичи поспорили о том, строили ли пленные немцы дома в Москве. Кто-то заявил, что иностранцы возводили в городе целые кварталы, а кто-то назвал подобные рассказы недостоверными.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!