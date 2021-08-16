Россиян восхитил боровшийся с бандитизмом потомок Пушкина и «настоящий Жеглов»

«Безусловно, в процессе написания персонаж неоднократно перерождался, обрастая собственным характером и чертами, однако многие события, описанные Вайнерами, происходили именно с Пушкиным-младшим. Как, например, та самая поимка Ручечника, умыкнувшего номерок у английского посла», — объяснила женщина и добавила, что мужчина при жизни славился скромностью, немногословностью, ироничностью и вдумчивостью.

Григорий Пушкин пришел на службу в Московскую милицию в 1940-м году, его направили в уголовный розыск. Родство с поэтом было очевидным — его выдавали даже черты лица Григория.

«Огромное спасибо! Эти биографические истории на уроках литературы были бы спасительны для всех учеников и учителей», «Потрясающая история! Спасибо большое, что поделились. Какой он красивый. И видно, что добрый», «Как всегда, реальная история реального человека гораздо интереснее литературного вымысла, пусть даже и талантливого вымысла. Да и душевнее, если так можно сказать», — прокомментировали юзеры.

Ранее, в январе, правнук Сталина поддержал открытие шаурмичной Stalin Doner возле метро «Войковская». Заведение заработало в Москве в начале 2021 года. Клиентам предлагалась «Сталинская» или «Хрущевская» шаурма, а также шаурма «от Берии с соусом ткемали».

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