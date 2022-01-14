Россиян возмутил «экзотический душ» над остановкой транспорта в Москве

«Это для тех, кто спешит на работу и не успел дома принять душ», «Экономия на ЖКХ!», «Освежает», «Идеально для лета», «С легким паром», — написали россияне. Один из пользователей заметил, что вода уходит с хорды не совсем так, как предусмотрено проектом, но уходит. «Уходит весьма экзотическим способом», — поддержал его другой. Несколько юзеров обеспокоенно предположили, что происходящее может привести к обрушению магистрали.

Ранее «душ» в подмосковном лифте попал на видео и развеселил россиян.