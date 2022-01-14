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Россиян возмутил «экзотический душ» над остановкой транспорта в Москве

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Россиян возмутил «экзотический душ» над остановкой транспорта в Москве
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

На участке Северо-Восточной хорды в районе станции метро «Ботанический сад» в столице заметили «экзотический душ». Соответствующей видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как проезжающие по магистрали машины врезаются в огромные лужи и вся вода ливнем обрушивается вниз, где, по словам создателя поста, расположена остановка общественного транспорта. «Вот такой душ там принимают водители и пешеходы», — отметил автор. Подписчики канала оставили множество возмущенных комментариев, некоторые поупражнялись в юморе.

«Это для тех, кто спешит на работу и не успел дома принять душ», «Экономия на ЖКХ!», «Освежает», «Идеально для лета», «С легким паром», — написали россияне. Один из пользователей заметил, что вода уходит с хорды не совсем так, как предусмотрено проектом, но уходит. «Уходит весьма экзотическим способом», — поддержал его другой. Несколько юзеров обеспокоенно предположили, что происходящее может привести к обрушению магистрали.

Ранее «душ» в подмосковном лифте попал на видео и развеселил россиян.

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