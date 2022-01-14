Россиян возмутил «экзотический душ» над остановкой транспорта в Москве
На участке Северо-Восточной хорды в районе станции метро «Ботанический сад» в столице заметили «экзотический душ». Соответствующей видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах видно, как проезжающие по магистрали машины врезаются в огромные лужи и вся вода ливнем обрушивается вниз, где, по словам создателя поста, расположена остановка общественного транспорта. «Вот такой душ там принимают водители и пешеходы», — отметил автор. Подписчики канала оставили множество возмущенных комментариев, некоторые поупражнялись в юморе.
«Это для тех, кто спешит на работу и не успел дома принять душ», «Экономия на ЖКХ!», «Освежает», «Идеально для лета», «С легким паром», — написали россияне. Один из пользователей заметил, что вода уходит с хорды не совсем так, как предусмотрено проектом, но уходит. «Уходит весьма экзотическим способом», — поддержал его другой. Несколько юзеров обеспокоенно предположили, что происходящее может привести к обрушению магистрали.
Ранее «душ» в подмосковном лифте попал на видео и развеселил россиян.