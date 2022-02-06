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Россиян возмутил прокатившийся на капоте авто голый мужчина

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Россиян возмутил прокатившийся на капоте авто голый мужчина
Кадр: Telegram-канал «Люберцы-SOS!»

Очевидцы заметили и сняли на камеру телефона мужчину, катающегося без трусов на капоте отечественного автомобиля. Видеозапись публикует Telegram-канал «Люберцы-SOS!»

На кадрах, появившихся в сети, видно, как голый молодой человек сидит на капоте движущейся машины. На пассажирском кресле расположился другой мужчина, который снимает все на телефон.

«Тиктокеры, звезды, кумиры», «Как только не раскорячишься ради "ТикТока"! А потом воспаление легких будет лечить», «Хоть бы шапку надел», — прокомментировали россияне, посмотревшие ролик.

Ранее в центре Москвы за нападение на сотрудника ФСО также задержали голого мужчину.

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