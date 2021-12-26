Россиян возмутил сбитый на улицах Москвы курьер на велосипеде

«Не удивительно. Они, эти курьеры, ездят и ходят так, что под колеса выбегают, ничего вокруг не видят. Четырехполосные дороги с оживленным движением пересекают и не смотря по сторонам», «Как можно на велосипеде в такую погоду? Надоели уже», «Давно пора на законодательном уровне урегулировать работу курьеров, соблюдение ими правил дорожного движения при передвижении по городу», — прокомментировали юзеры. Однако нашлись и те, кто пожалел пострадавшего и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее курьер одной из служб доставок еды проехался на велосипеде по льду и попал на видео. На кадрах видно, что доставщик опасно едет по поверхности пруда с большой сумкой за спиной. У авторов ролика увиденное вызвало смех.