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Россиян возмутил сбитый на улицах Москвы курьер на велосипеде

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Россиян возмутил сбитый на улицах Москвы курьер на велосипеде
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Водитель внедорожника сбил курьера на велосипеде на улице Летчика Бабушкина в Москве. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Пользователей сети возмутило поведение пострадавшего. Многие указали, что курьер был сам виноват в ДТП, создав аварийную ситуацию и переехав проезжую часть в неположенном месте на велосипеде. Россияне отметили, что именно курьеры чаще всего виноваты в подобных авариях, так как их передвижение по городу никем не регулируется.

«Не удивительно. Они, эти курьеры, ездят и ходят так, что под колеса выбегают, ничего вокруг не видят. Четырехполосные дороги с оживленным движением пересекают и не смотря по сторонам», «Как можно на велосипеде в такую погоду? Надоели уже», «Давно пора на законодательном уровне урегулировать работу курьеров, соблюдение ими правил дорожного движения при передвижении по городу», — прокомментировали юзеры. Однако нашлись и те, кто пожалел пострадавшего и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее курьер одной из служб доставок еды проехался на велосипеде по льду и попал на видео. На кадрах видно, что доставщик опасно едет по поверхности пруда с большой сумкой за спиной. У авторов ролика увиденное вызвало смех.

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