Россиян возмутила инсталляция с голубиным пометом

Россиянин поделился впечатлением от увиденной во время прогулки по району инсталляции. В комментариях под его постом в Facebook-группе «Сокольники. Соседи» многие пользователи выразили возмущение относительно данного арт-объекта, изображающего засиженное голубями слово «Любовь».

«Увидели с женой в парке инсталляцию "Любовь и голуби". Возник спор: жена сказала, что очень реалистично сделан голубиный помет, а я сказал, что это криворукие работники клеем заляпали. А как вы думаете?» — обратился автор поста к жителям столицы. Москвичи оставили комментарии, вспомнив культовый советский фильм Владимира Меньшова.

«Это издевательство над фильмом... Зависть автора к режиссеру очевидна! Слово "любовь" написано черным, а сверху — голубиный помет! Пошлость и дурновкусие!» — написала москвичка. «Думаю, это задумка автора с психологическим подтекстом. Кто-нибудь да плюнет в душу», — таким мнением поделился другой участник интернет-сообщества.

«Точно такую же красоту видела в октябре на берегу пруда в Кусково. Это какая-то кочующая инсталляция, по-видимому», — заметила жительница столицы. «Думаю, ее везли из Кусково на утиль, а привезли к нам», — ответил ей сосед и предложил положить рядом еще кучек экскрементов.

Большинство принявших участие в дискуссии пользователей выразили возмущение и негодование по поводу того, как и кто позволяет размещать такие композиции на улицах города. «Жаль, что любовь не может подать в суд за оскорбление ее чувств...» — написал один из них.

Ранее новый арт-объект в центре Москвы возмутил россиян.