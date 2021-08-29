Россиян возмутила реклама доставки суши с темнокожим мужчиной

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» выпустила рекламу с темнокожим мужчиной в окружении белых женщин и возмутила пользователей сети. Об инциденте рассказали «Известия».

На рекламное изображение поместили мужчину, который с улыбкой ест роллы в компании трех девушек европейской внешности. Фотография появилась в сообществах сети во всех городах, где есть доставка «Ёбидоёби» — в том числе и в Москве. Публикация вызвала негодование у россиян. В частности, у представителей неофициального движения «Мужское государство» и его основателя Владислава Позднякова.

Позднее в Instagram-аккаунте сети в Москве появился пост, в котором представители доставки приносят извинения. «Ёбидоёби» заявил, что удалил «контент, который вызвал эту шумиху». Некоторые комментаторы не согласились с такой позицией и заявили, что доставке не за что извиняться. «Еще не поздно весь контент вернуть. Чтобы не уподобляться расистам», — заметил один из юзеров.

Ранее московская однополая семья из рекламы «Вкусвилл» переехала из столицы и отправилась в Испанию. Женщина по имени Юма, называющая себя матриархом, заявила, что они с родственницами находятся в безопасности и могут «не прятать счастье быть семьей».

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