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Россиян возмутила замена портрета советской летчицы на стене здания в Москве

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Россиян возмутила замена портрета советской летчицы на стене здания в Москве
Фото: Мишуков Леонид в сообществе «Беговой.Соседи» в Facebook

Россиянка поделилась своими мыслями по поводу замены портрета советской летчицы Марины Расковой на стене здания в Москве. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Беговой. Соседи» многие пользователи высказали свое несогласие и даже возмущение в связи с произошедшим.

«Всегда любуюсь, проходя мимо! Правильно, что заменили», — написала автор поста, дополнив его снимками со старым и новым изображениями летчицы. На первом из них женщина задумчиво смотрит вдаль, на втором — радостно улыбается. «Если на лице улыбка, всегда человек более приятен», — отметил подписчик интернет-сообщества.

И все же большинство фолловеров высказали свое негодование. «Ужасная работа. Жуткая», «Обидно за такую легендарную личность», «Первая была лучше, сейчас — страшно смотреть», — написали они.

Один из юзеров отметил, что предварительно было проведено голосование, и большинство жителей района выбрали то изображение Расковой, которое украшает стену дома на Нижней Масловке теперь.

Ранее неудачный портрет генерала закрасили на стене в Москве.

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